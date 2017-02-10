Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у восьми областях
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Станом на 10 лютого критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у восьми областях та ще у шести областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
"Сьогодні, 10 лютого, у деяких регіонах обмежено рух транспорту. Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у восьми областях країни: Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Кіровоградській та Херсонській.
Високий рівень аварійності залишається у Тернопільській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
Також зазначається, що за минулу добу на автошляхах України загинуло двоє громадян, травмовано — 53.
Крім того, у Закарпатській та Київській областях обмежено рух для всіх видів транспорту на трасах О −071207, О — 101313.