Уровень аварийности на дорогах остается критическим в восьми областях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По состоянию на 10 февраля критической по уровню аварийности остается ситуация в восьми областях и еще в шести областях уровень аварийности остается высоким. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"Сегодня, 10 февраля, в некоторых регионах ограничено движение транспорта. Критической по уровню аварийности остается ситуация в восьми областях страны: Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Херсонской.
Высокий уровень аварийности остается в Тернопольской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.
Также отмечается, что за прошедшие сутки на дорогах Украины погибло двое граждан, травмированы - 53.
Кроме того, в Закарпатской и Киевской областях ограничено движение для всех видов транспорта на трассах В - 071207, О - 101313.