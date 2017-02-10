Уровень аварийности на дорогах остается критическим в восьми областях

"Сегодня, 10 февраля, в некоторых регионах ограничено движение транспорта. Критической по уровню аварийности остается ситуация в восьми областях страны: Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Херсонской.

Высокий уровень аварийности остается в Тернопольской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Также отмечается, что за прошедшие сутки на дорогах Украины погибло двое граждан, травмированы - 53.

Кроме того, в Закарпатской и Киевской областях ограничено движение для всех видов транспорта на трассах В - 071207, О - 101313.