Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у семи регіонах — поліція

За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло троє та травмовано 59 громадян. Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у семи регіонах України.

Так, у Івано-Франківський, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях зафіксовано критичний рівень аварійності. Ще в шести областях рівень аварійності залишається високим.