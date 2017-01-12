Уровень аварийности на дорогах остается критическим в семи регионах - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. По состоянию на сегодня критической по уровню аварийности остается ситуация в семи регионах Украины и еще в шести областях уровень аварийности остается высоким. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 3 и травмированы 59 граждан. Критической по уровню аварийности остается ситуация в семи регионах Украины.
Так, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.