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Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у п'ятьох області

Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у п'ятьох області

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на 1 лютого критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у п’ятьох областях та ще у шести областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.

“Сьогодні, 1 лютого, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в п’яти областях України. Зокрема, у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Харківській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більше ніж на 50%”. — скзаано у повідомленні.

Високий рівень аварійності залишається у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях.

Також повідомляється, що за минулу добу на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано — 54.

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