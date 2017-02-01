Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у п'ятьох області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на 1 лютого критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у п’ятьох областях та ще у шести областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
“Сьогодні, 1 лютого, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в п’яти областях України. Зокрема, у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Харківській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більше ніж на 50%”. — скзаано у повідомленні.
Високий рівень аварійності залишається у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях.
Також повідомляється, що за минулу добу на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано — 54.