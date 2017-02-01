Уровень аварийности на дорогах остается критическим в пяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 1 февраля критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях и еще в шести областях уровень аварийности остается высоким. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Сегодня, 1 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях Украины. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%", - сказано в сообщении.
Высокий уровень аварийности остается в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях.
Также сообщается, что за минувшие сутки на дорогах Украины погибли четверо граждан, травмированы - 54.