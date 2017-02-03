Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Станом на 3 лютого критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у двох областях та ще у десяти областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
“Сьогодні, 3 лютого, на 15:00 критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Львівській та Івано-Франківській областях”. — повідомили у поліції.
Високий рівень аварійності зафіксований у Рівненській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Також зазначається, що за минулу добу на автошляхах України загинули восьмеро громадян, травмовані — 63.