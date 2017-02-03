Уровень аварийности на дорогах остается критическим в двух областях
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. По состоянию на 3 февраля критической по уровню аварийности остается ситуация в двух областях и еще в десяти областях уровень аварийности остается высоким. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"Сегодня, 3 февраля, на 15:00 критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской и Ивано-Франковской областях", - сообщили в полиции.
Высокий уровень аварийности зафиксирован в Ровенской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Также отмечается, что за прошедшие сутки на дорогах Украины погибли восемь граждан, травмированы - 63.