Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у десяти областях

За минулу добу на автошляхах України загинуло п'ять громадян, травмовано – 57.

Зокрема, у Житомирській, Київській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більше ніж на 50%.

Високий рівень аварійності залишається у Харківській, Полтавській, Черкаській, та Одеській областях.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через складні погодні умови рух транспорту обмежено в Херсонській, Волинській, Закарпатській та Хмельницькій областях.