Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у десяти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в десяти областях країни. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
За минулу добу на автошляхах України загинуло п'ять громадян, травмовано – 57.
Зокрема, у Житомирській, Київській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більше ніж на 50%.
Високий рівень аварійності залишається у Харківській, Полтавській, Черкаській, та Одеській областях.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через складні погодні умови рух транспорту обмежено в Херсонській, Волинській, Закарпатській та Хмельницькій областях.