Уровень аварийности на дорогах остается критическим в десяти областях

За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли пять граждан, травмированы - 57.

В частности, в Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.

Высокий уровень аварийности остается в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.

Напомним, как сообщал УНН, из-за сложных погодных условий движение транспорта ограничено в Херсонской, Волынской, Закарпатской и Хмельницкой областях.