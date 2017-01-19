Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у чотирьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Станом 19 січня критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у чотирьох областях України та ще у п’яти областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.
“Сьогодні, 19 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в Івано-Франківській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях”, — повідомили у Нацполіції.
Разом з тим, високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у п’ятьох областях України: Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській та Херсонський.
Також зазначається, що за минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули двоє громадян, травмовано — 54.