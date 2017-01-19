Уровень аварийности на дорогах остается критическим в четырех областях

"Сегодня, 19 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях", - сообщили в Нацполиции.

Вместе с тем, высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в пяти областях Украины: Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской и Херсонский.

Также отмечается, что за прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли двое граждан, травмированы - 54.