Рівень аварійності на дорогах Прикарпаття залишається критичним

“Сьогодні, 23 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в Івано-Франківській області. Високий рівень аварійності зафіксовано у Львівській області”, — йдеться у повідомелнні.

Також зазначається, що за минулу добу на автошляхах України загинуло шість громадян, травмовано — 46.