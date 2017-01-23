Рівень аварійності на дорогах Прикарпаття залишається критичним

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Станом на 23 січня критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в Івано-Франківській області та у Львівській області рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції України.

“Сьогодні, 23 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в Івано-Франківській області. Високий рівень аварійності зафіксовано у Львівській області”, — йдеться у повідомелнні.

Також зазначається, що за минулу добу на автошляхах України загинуло шість громадян, травмовано — 46.

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