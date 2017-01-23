Уровень аварийности на дорогах Прикарпатья остается критическим
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По состоянию на 23 января критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской области и во Львовской области . Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
"Сегодня, 23 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской области. Высокий уровень аварийности зафиксирован во Львовской области ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за минувшие сутки на дорогах Украины погибло шесть граждан, травмированы - 46.