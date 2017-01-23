Уровень аварийности на дорогах Прикарпатья остается критическим

"Сегодня, 23 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской области. Высокий уровень аварийности зафиксирован во Львовской области ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки на дорогах Украины погибло шесть граждан, травмированы - 46.