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Рішення у кримінальному провадженні проти родинних компаній депутата Рибалки засекретили

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Реєстр судових рішень припинив публікацію рішень, які приймаються судами у рамках кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва проти компаній сімейної снекової корпорації “S.Group” депутата від РПЛ Сергія Рибалки, передає УНН.

Йдеться про судове провадження № 755/18614/16-к та кримінальне провадження № 32016100040000068, що розслідується столичною прокуратурою.

Відповідно до ухвали Дніпровського райсуду від 29 березня 2017 року, яка залишається доступною у Реєстрі судових рішень, слідство встановило, що торгові марки “S.Group” (“Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”) зареєстровані на офшорах.

Завдяки цьому, “ТОВ "Продекспорт-2009" (входить у групу компаній "S.Group" — ред.) перерахувало на рахунки компанії "Lagrion Limited" (Кіпр) грошові кошти в загальному розмірі 23 600 доларів США, а ТОВ "Снек Експорт" (входить у групу компаній "S.Group" — ред.), у свою чергу, перерахувало в адресу компанії „Lagrion Limited“ (Кіпр) грошові кошти в загальному розмірі 1 569 240 доларів”.

“За результатами проведених операцій із перерахування грошових коштів за право використання торгових марок, ТОВ "Продекспорт-2009" та ТОВ "Снек Експорт" занизило суму, яка підлягає оподаткуванню, згідно чинного законодавства України, включивши виплачені роялті до виробничих витрат, за результатами чого до державного бюджету України не було сплачено значні суми коштів, у зв’язку з чим супроводжується ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку”, — вважає слідство.

Разом з тим, усі подальші судові рішення, що приймалися Дарницьким районним судом по справі, починаючи з 23 червня 2017 року і дотепер, більше не відображаються у Єдиному реєстрі судових рішень. Таких було щонайменше 6.

Інформація про них стала “забороненою для оприлюднення згідно із ЗК “Про доступ до судових рішень”.

Як писав УНН, компанії корпорації “S.Group”, яка належить родині Сергія Рибалки, фігурують одразу у кількох кримінальних провадженнях: щодо ухилення від сплати податків, ведення фіктивного підприємництва, виведення коштів в офшори та, навіть, фінансування тероризму. 

Також нагадаємо, ЗМІ неодноразово публікували фотодокази торгівлі снеками виробництва “S.Group” на окупованих територіях Донбасу та Криму. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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