Решение в уголовном производстве против семейных компаний депутата Рыбалки засекретили
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Реестр судебных решений прекратил публикацию решений, принимаемых судами в рамках уголовного производства по факту фиктивного предпринимательства против компаний семейной снековой компании "S.Group" депутата от РПЛ Сергея Рыбалки, передает УНН.
Речь идет о судопроизводстве № 755/18 614/16-к и уголовном производстве № 32016100040000068, что расследуется столичной прокуратурой.
Согласно постановления Днепровского райсуда от 29 марта 2017 года, что остается доступным в Реестре судебных решений, следствие установило, что торговые марки “S.Group” (“Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”) зарегистрированы на офшорах.
Благодаря этому, “ООО "Продэкспорт-2009" (входит в группу компаний ”S.Group“ - ред.) перечислило на счета компании ”Lagrion Limited“ (Кипр) денежные средства в общем размере 23 600 долларов, а ООО "Снэк Экспорт“ (входит в группу компаний "S.Group" - ред.), в свою очередь, перечислило в адрес компании ”Lagrion Limited“ (Кипр) денежные средства в общем размере 1569240 долларов”.
“По результатам проведенных операций по перечислению денежных средств за право использования торговых марок, ООО ”Продэкспорт-2009“ и ООО ”Снэк Экспорт“ занизило сумму, подлежащую налогообложению, согласно действующему законодательству Украины, включив выплаченные роялти в производственные затраты, по результатам чего в государственный бюджет Украины не были уплачены значительные суммы средств, в связи с чем сопровождается уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке”, - считает следствие.
Вместе с тем, все последующие судебные решения, которые принимались Дарницким районным судом по делу, начиная с 23 июня 2017 года и до сих пор, больше не отображаются в Едином реестре судебных решений. Таких было не менее 6.
Информация о них стала “запрещенной для обнародования в соответствии с ЗК "О доступе к судебным решениям“.
Как писал УНН компании корпорации “S.Group”, которая принадлежит семье Сергея Рыбалки, фигурируют сразу в нескольких уголовных производствах: по уклонению от уплаты налогов, ведения фиктивного предпринимательства, вывод средств в офшоры и даже финансирование терроризма.
Также напомним, СМИ неоднократно публиковали фотодоказательства торговли снеками производства “S.Group” на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.