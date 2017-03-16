Рішення суду: Цінової змови між трейдерами пального не було, санкції проти WOG – не дійсні

ukru
Ексклюзив
12:49 • 41633 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 76587 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 88746 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 105232 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 204182 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 252293 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 194719 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 197490 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 178835 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 273446 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.8 м/с
45 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 144507 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 142616 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 135618 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 125089 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 82595 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 204185 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 252296 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 199024 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 273446 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 254247 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 30983 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 44383 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 114622 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 139383 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 164173 перегляди
Актуальне
Рішення суду: Цінової змови між трейдерами пального не було, санкції проти WOG – не дійсні

Рішення суду: Цінової змови між трейдерами пального не було, санкції проти WOG – не дійсні

Київ • УНН

 • 10733 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Господарський суд міста Києва скасував рішення Антимонопольного комітету щодо штрафних санкцій по відношенню до компанії WOG (“ВОГ РІТЕЙЛ”) у так званій “бензиновій справі” у зв’язку із відсутністю законних та обґрунтованих факторів дії такого рішення. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН з посиланням дані Єдиного реєстру судових рішень

Як відомо, 28 жовтня 2016 року, за підсумками розслідування так званої “бензинової справи” Антимонопольний комітет України виніс рішення про накладення штрафних санкції на провідних операторів паливного ринку у загальному розмірі понад 204 млн грн.

В рамках позову до Господарського суду “ВОГ РІТЕЙЛ” вимагав визнати рішення Антимонопольного комітету недійсним, як в частині звинувачень на адресу компанії у начебто незаконних діях, так і в частині накладення на “ВОГ РІТЕЙЛ” штрафних санкцій у розмірі понад 54 млн грн.

У рішенні Господарського суду, зокрема, зазначається, що згідно закону “Про захист прав економічної конкуренції” на Антимонопольний комітет покладений обов’язок з’ясування та доведення певної протиправної діяльності. Висновок же має ґрунтуватися на результатах дослідження усієї сукупності факторів, при цьому результати мають бути ґрунтовними, а не виявлятися у простому співпадінні дій суб’єктів господарювання, зумовленим специфікою відповідного товарного ринку.

Тоді як рішення Антимонопольного комітету про застосування штрафних санкцій до компанії WOG та ряду інших компаній ґрунтувалося лише “фактично на схожості та одночасності дій ринку суб’єктів господарювання”.

Суд визначив, що АМКУ не довів те, що “схожа поведінка (учасників ринку, — ред.) виникла саме внаслідок вчинення суб’єктами господарювання узгоджених дій”.

Окрім того, у рішенні суду повідомляється, що Антимонопольний комітет не провів аналіз всіх об’єктивних чинників формування ціни та не дослідив ступінь їх впливу на формування роздрібної ціни реалізації нафтопродуктів.

“Отже, перевіривши юридичну оцінку наведених у Рішенні обставин та правоту їх встановлення, суд дійшов до висновку, що відповідачем ( Антимонопольним комітетом — ред.. ) не було всебічно, повно і об’єктивно розглянуто всі обставини справи “128 — 26. 13 / 112 — 16... Позов задовольнити повністю”, — йдеться у рішенні суду.

Таким чином, рішення АМКУ про накладання штрафу на компанію WOG визнано недійсним.

Нагадаємо, про наміри оскаржити штрафи АМКУ в суді раніше повідомляли такі компанії: WOG, ОККО, Сокар

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$275.36
Brent
$73.33
Bitcoin
$85,033.60
S&P 500
$5,674.83
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,112.59
Ethereum
$1,884.38