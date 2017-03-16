Рішення суду: Цінової змови між трейдерами пального не було, санкції проти WOG – не дійсні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Господарський суд міста Києва скасував рішення Антимонопольного комітету щодо штрафних санкцій по відношенню до компанії WOG (“ВОГ РІТЕЙЛ”) у так званій “бензиновій справі” у зв’язку із відсутністю законних та обґрунтованих факторів дії такого рішення. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН з посиланням дані Єдиного реєстру судових рішень.
Як відомо, 28 жовтня 2016 року, за підсумками розслідування так званої “бензинової справи” Антимонопольний комітет України виніс рішення про накладення штрафних санкції на провідних операторів паливного ринку у загальному розмірі понад 204 млн грн.
В рамках позову до Господарського суду “ВОГ РІТЕЙЛ” вимагав визнати рішення Антимонопольного комітету недійсним, як в частині звинувачень на адресу компанії у начебто незаконних діях, так і в частині накладення на “ВОГ РІТЕЙЛ” штрафних санкцій у розмірі понад 54 млн грн.
У рішенні Господарського суду, зокрема, зазначається, що згідно закону “Про захист прав економічної конкуренції” на Антимонопольний комітет покладений обов’язок з’ясування та доведення певної протиправної діяльності. Висновок же має ґрунтуватися на результатах дослідження усієї сукупності факторів, при цьому результати мають бути ґрунтовними, а не виявлятися у простому співпадінні дій суб’єктів господарювання, зумовленим специфікою відповідного товарного ринку.
Тоді як рішення Антимонопольного комітету про застосування штрафних санкцій до компанії WOG та ряду інших компаній ґрунтувалося лише “фактично на схожості та одночасності дій ринку суб’єктів господарювання”.
Суд визначив, що АМКУ не довів те, що “схожа поведінка (учасників ринку, — ред.) виникла саме внаслідок вчинення суб’єктами господарювання узгоджених дій”.
Окрім того, у рішенні суду повідомляється, що Антимонопольний комітет не провів аналіз всіх об’єктивних чинників формування ціни та не дослідив ступінь їх впливу на формування роздрібної ціни реалізації нафтопродуктів.
“Отже, перевіривши юридичну оцінку наведених у Рішенні обставин та правоту їх встановлення, суд дійшов до висновку, що відповідачем ( Антимонопольним комітетом — ред.. ) не було всебічно, повно і об’єктивно розглянуто всі обставини справи “128 — 26. 13 / 112 — 16... Позов задовольнити повністю”, — йдеться у рішенні суду.
Таким чином, рішення АМКУ про накладання штрафу на компанію WOG визнано недійсним.
Нагадаємо, про наміри оскаржити штрафи АМКУ в суді раніше повідомляли такі компанії: WOG, ОККО, Сокар.