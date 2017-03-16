Решение суда: Ценового сговора между трейдерами горючего не было, санкции против WOG - недействительны

Как известно, 28 октября 2016 года, по итогам расследования так называемого "бензинового дела" Антимонопольный комитет Украины вынес решение о наложении штрафных санкций на ведущих операторов топливного рынка в общем размере более 204 млн грн.

В рамках иска в Хозяйственный суд "ВОГ РИТЕЙЛ" требовал признать решение Антимонопольного комитета недействительным, как в части обвинений в адрес компании в якобы незаконных действиях, так и в части наложения на "ВОГ РИТЕЙЛ" штрафных санкций в размере более 54 млн грн.

В решении суда, в частности, отмечается, что согласно закону "О защите прав экономической конкуренции" на Антимонопольный комитет возложена обязанность выяснения и доказательства определенной противоправной деятельности. Вывод же должен основываться на результатах исследования всей совокупности факторов, при этом результаты должны быть основательными, а не проявляться в простом совпадении действий субъектов хозяйствования, обусловленном спецификой соответствующего товарного рынка.

Тогда как решение Антимонопольного комитета о применении штрафных санкций к компании WOG и ряду других компаний основывалось лишь "фактически на сходстве и одновременности действий на рынке субъектов хозяйствования".

Суд определил, что АМКУ не доказал, что "подобное поведение (участников рынка - ред.) возникло именно в результате совершения субъектами хозяйствования согласованных действий".

Кроме того, в решении суда говорится, что Антимонопольный комитет не провел анализ всех объективных факторов формирования цены и не исследовал степень их влияния на формирование розничной цены реализации нефтепродуктов.

"Итак, проверив юридическую оценку приведенных в Решении обстоятельств и правоту их установления, суд пришел к выводу, что ответчиком (Антимонопольным комитетом - ред.) не были всесторонне, полно и объективно рассмотрены все обстоятельства дела "128 - 26. 13 / 112 - 16"... Иск удовлетворить полностью", - говорится в решении суда.

Таким образом, решение АМКУ о наложении штрафа на компанию WOG признано недействительным.

Напомним, о намерении обжаловать штрафы АМКУ в суде ранее сообщали такие компании: WOG, ОККО, Сокар.