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Рішення щодо відсторонення Мангера з посади голови Херсонської облради оголосять завтра

Рішення щодо відсторонення Мангера з посади голови Херсонської облради оголосять завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва оголосить рішення щодо клопотання про відсторонення від посади голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, завтра о 8:40. Про це повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін в коментарі кореспонденту УНН.

“В Шевченківському районному суді Києва завтра о 8:40 оголосять рішення щодо відсторонення від посади голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк”, — сказав Шадрін.

За словами адвоката, суд відмовив стороні захисту в клопотанні про відвід прокурорів.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив запобіжний захід у вигляді застави підозрюваному в убивстві громадської активістки Гандзюк голові Херсонської облради Владиславу Мангеру без змін.

Як повідомляв УНН раніше, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

Українські Національні Новини

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