Рішення щодо відсторонення Мангера з посади голови Херсонської облради оголосять завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва оголосить рішення щодо клопотання про відсторонення від посади голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, завтра о 8:40. Про це повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін в коментарі кореспонденту УНН.
“В Шевченківському районному суді Києва завтра о 8:40 оголосять рішення щодо відсторонення від посади голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк”, — сказав Шадрін.
За словами адвоката, суд відмовив стороні захисту в клопотанні про відвід прокурорів.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив запобіжний захід у вигляді застави підозрюваному в убивстві громадської активістки Гандзюк голові Херсонської облради Владиславу Мангеру без змін.
Як повідомляв УНН раніше, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.