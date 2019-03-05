Решение об отстранении Мангера с должности главы Херсонского облсовета объявят завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева огласит решение по ходатайству об отстранении от должности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, завтра в 8:40. Об этом сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин в комментарии корреспонденту УНН.
"В Шевченковском районном суде Киева завтра в 8:40 объявят решение об отстранении от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк", - сказал Шадрин.
По словам адвоката, суд отказал стороне защиты в ходатайстве об отводе прокуроров.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения в виде залога подозреваемому в убийстве общественной активистки Гандзюк голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру без изменений.
Как сообщал УНН ранее, 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.