Рішення провести розмову Байдена і Зеленського сьогодні приймала американська сторона - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Рішення щодо проведення сьогодні телефонної розмови між президентами США та України приймала американська сторона. Про це сказав в ефірі передачі “Свобода слова Савіка Шустера” міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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“Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна. Але, це було саме рішення американської сторони розмовляти сьогодні”, - сказав Кулеба.
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Зі слів міністра, у США сьогодні вихідний день, Страсна п’ятниця.
Попри це, президент Байден зателефонував Президенту Зеленському, щоб підтримати Україну, підтримати ті реформи, які ініціював Президент… і підтримати України у зв’язку з діями Росії, які ми спостерігаємо”, - додав він.
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Білий Дім повідомив раніше, що сьогодні відбулась перша телефонна розмова президентів США і України, оприлюднивши реліз.
Своєю чергою, Зеленський повідомив, що його американський колега запевнив: Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії.
Контекст
Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.