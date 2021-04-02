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Рішення провести розмову Байдена і Зеленського сьогодні приймала американська сторона - Кулеба

Київ • УНН

 • 12595 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Рішення щодо проведення сьогодні телефонної розмови між президентами США та України приймала американська сторона. Про це сказав в ефірі передачі “Свобода слова Савіка Шустера” міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

“Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна. Але, це було саме рішення американської сторони розмовляти сьогодні”, - сказав Кулеба.

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Зі слів міністра, у США сьогодні вихідний день, Страсна п’ятниця.

Попри це, президент Байден зателефонував Президенту Зеленському, щоб підтримати Україну, підтримати ті реформи, які ініціював Президент… і підтримати України у зв’язку з діями Росії, які ми спостерігаємо”, - додав він.

Деталі

Білий Дім повідомив раніше, що сьогодні відбулась перша телефонна розмова президентів США і України, оприлюднивши реліз.

Своєю чергою, Зеленський повідомив, що його американський колега запевнив: Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії.

Контекст

Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

Українські Національні Новини

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