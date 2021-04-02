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Решение провести разговор Байдена и Зеленского сегодня принимала американская сторона - Кулеба

Решение провести разговор Байдена и Зеленского сегодня принимала американская сторона - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 12589 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Решение о проведении сегодня телефонного разговора между президентами США и Украины принимала американская сторона. Об этом сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

"Соединенные Штаты знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная. Но, это было именно решение американской стороны разговаривать сегодня", - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, в США сегодня выходной день, Страстная пятница.

Несмотря на это, президент Байден позвонил Президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину, поддержать те реформы, которые инициировал Президент ... и поддержать Украину в связи с действиями России, которые мы наблюдаем", - добавил он.

Детали

Белый Дом сообщил ранее, что сегодня состоялся первый телефонный разговор президентов США и Украины, обнародовав релиз.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что его американский коллега заверил: Украина никогда не останется один на один против агрессии России.

Контекст

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о военном наращивания РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

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