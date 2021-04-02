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Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії - Зеленський

Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 14862 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії. Про це заявив президент США Джо Байден в розмові з українським колегою Володимиром Зеленським, про що розповів останній у відеозверненні, передає УНН.

Цитата:

"Збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких, але дуже необхідних переговорів у Мінському та Нормандському форматах", - сказав Президент.

З його слів, українська армія здатна дати відсіч будь-кому, і це "посилює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, який обрала Україна для реінтеграції тимчасово окупованих територій та повернення наших людей".

"На цьому шляху ми маємо повну та незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та Сполучених Штатів Америки. І одним з підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії", - наголосив Зеленський.

Деталі

Зі слів Президента, американський колега згадав події 6 січня у Капітолії, і відзначив, як важливо США та Україні захищати демократію в обох державах - особливо коли "загрозу їй становить значна кількість олігархів, які зацікавлені у дестабілізації та послабленні державних інституцій".

Було відзначено та підтримано втілення й продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного Суду, додав глава держави.

"За словами Президента Байдена, у питаннях боротьби з корупцією США та Україна – брати по зброї", - сказав він.

Також лідери говорили про участь США у Кримській платформі та про майбутній візит Президента Байдена в Україну.

Що було раніше

Білий Дім повідомив раніше, що сьогодні відбулась перша телефонна розмова президентів США і України, оприлюднивши реліз.

Сам Зеленський в себе у Twitter після розмови повідомив, що США та Україна стоять пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій.

У той же час, за даними ЗМІ, лідери зокрема обговорили повідомлення про нарощування російських військ на сході України.

Контекст

Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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