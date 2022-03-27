Рішення про те, чи будуть тут миротворці – приймаємо ми: Зеленський відреагував на пропозицію Дуди
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Рішення про запровадження миротворців на територію Україну прийматиме українська влада. Таку позицію на пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди щодо запровадження місії в Україну в інтерв'ю російським журналістам висловив Глава української держави Володимир Зеленський, пише УНН.
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"Я знаю, що вони продовжили цю риторику. На щастя, або на жаль, це поки що наша країна, а я Президент, тому поки ми вирішуватимемо, чи будуть тут ті чи інші сили", – заявив Зеленський.
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Глава держави визнав, що не зрозумів пропозицію польської влади. Україна, за його словами, не хотіла б одержати заморожений конфлікт на своїй території. Цю позицію Президент передав польським урядовцям.
Нагадаємо
Зеленський дозволив захисникам Маріуполя залишити місто, але вони відмовилися та залишилися захищати людей.