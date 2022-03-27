Решение о том, будут ли здесь миротворцы – принимаем мы, : Зеленский отреагировал на предложение Дуды

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"Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я Президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", – заявил Зеленский.



Детали



Глава государства признал, что не понял предложение польских властей. Украина, по его словам, не хотела бы получить замороженный конфликт на своей территории. Эту позицию Президент передал польским чиновникам.

Напомним

Зеленский разрешил защитникам Мариуполя покинуть город, но они отказались и остались защищать людей.