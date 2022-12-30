Рішення про підвищення тарифів на воду мають доопрацювати - регулятор

Цитата

"Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з’ясувалося, що у зв’язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проектів рішень, тривалого їх обговорення, початку повітряної тривоги, рішення, які були запропоновані для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, й голосували за різні проекти рішення. Крім цього, рішення, запропоноване "з голосу", суттєво відрізняється від проектів, які були оприлюднені на сайті, тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих тарифів" - вказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

"Тому пропоную направити проекти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на доопрацювання", - додав він.

Заперечень і пропозицій члени комісії не озвучили. "Якщо немає, засідання комісії оголошую закритим", - сказав посадовець.

Доповнення

Регулятор ухвалив рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення 27 грудня.