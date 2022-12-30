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Решение о повышении тарифов на воду должны доработать - регулятор

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Постановление регулятора о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод на следующий год, которое было принято ранее, доработают. Такое озвучили на заседании НКРЭКУ 30 декабря, пишет УНН.

Цитата

"При оформлении решения по указанному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проектам решений, длительному их обсуждению, началу воздушной тревоги, решения, предложенным для голосования, члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты решения, кроме того, решение, предложенное "с голоса", существенно отличается от проектов, которые были обнародованы на сайте, поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры этих тарифов" - указал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

"Поэтому предлагаю направить проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на доработку", - добавил он.

Возражений и предложений члены комиссии не озвучили. "Если нет, заседание комиссии объявляю закрытым", - сказал чиновник.

Дополнение

Регулятор принял решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод 27 декабря.

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