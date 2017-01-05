Рішення про монетизацію субсидій може бути ухвалене після опалювального сезону – А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Міністр соціальної політики Андрій Рева не виключив, що після опалювального сезону 2016/2017 років може бути ухвалене рішення про монетизацію субсидій. Про це він сказав в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
“Таке доручення нам Прем’єр-міністр України вже дав (щодо можливості монетизації невикористаних субсидій — ред.) ... Вважаю, що воно (рішення щодо монетизації невикористаних субсидій — ред.) буде сприяти економії енергоресурсів”, — сказав міністр.
А.Рева уточнив, що рішення стосовно монетизації субсидій може бути прийняте не раніше завершення нинішнього опалювального сезону.
“Якщо таке рішення буде прийнято, то воно буде прийняте за підсумками опалювального сезону 2016/2017 років”, — додав він.
Також міністр зазначив, що з 12,5 млн пенсіонерів мінімальну пенсію, 1247 грн на місяць, отримують 8,5 млн осіб.
“Якщо вони зекономили і ми залишили їм 100 куб. м газу в цінах, які на сьогодні є, це 688 грн. Тобто, якщо ці гроші людям видати готівкою, то можна уявити, наскільки це великий стимул для такої категорії громадян економити на енергоресурсах”, — сказав він.
Нагадаємо, голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв повідомив, що монетизована версія субсидій може запрацювати вже у квітні цього року.