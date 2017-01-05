Решение о монетизации субсидий может быть принято после отопительного сезона - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Министр социальной политики Андрей Рева не исключил, что после отопительного сезона 2016/2017 годов может быть принято решение о монетизации субсидий. Об этом он сказал в эфире "112 Украина ", передает УНН.
"Такое поручение нам Премьер-министр Украины уже дал (относительно возможности монетизации неиспользованных субсидий - ред.) ... Считаю, что оно (решение о монетизации неиспользованных субсидий - ред.) будет способствовать экономии энергоресурсов", - сказал министр.
А.Рева уточнил, что решение о монетизации субсидий может быть принято не ранее завершения нынешнего отопительного сезона.
"Если такое решение будет принято, то оно будет принято по итогам отопительного сезона 2016/2017 годов", - добавил он.
Также министр отметил, что с 12,5 млн. пенсионеров минимальную пенсию, 1247 грн в месяц, получают 8,5 млн. человек.
"Если они сэкономили и мы оставили им 100 куб. м газа в ценах, которые сегодня есть, это 688 грн. То есть, если эти деньги людям выдать наличными, то можно представить, насколько это большой стимул для такой категории граждан экономить на энергоресурсах ", - сказал он.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что монетизированная версия субсидий может заработать уже в апреле этого года.