Рішення Міжнародного суду ООН у справі України і РФ не варто очікувати в цьому році - Н.Севастьянова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Рішення Міжнародного суду ООН у справі України і РФ не варто очікувати в цьому році. Про це журналістам у четвер повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севастьянова, передає кореспондент УНН.
Там (у Міжнародному суді ООН - ред.) швидкого рішення не буде. Давно такі спори у Міжнародному суді ООН не розглядалися. Тут ми дивимося на чотири конвенції, по деяких уже почало працювати МЗС і вже подані позови", - сказала вона.
Н.Севастьянова зазначила, що цього року не варто очікувати рішення за позовом України до РФ у Міжнародному суді ООН. Вона не виключила, що ця справа розглядатиметься п'ять-сім років.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН проведе слухання щодо позову України проти Росії 6-9 березня.
Президент П.Порошенко раніше заявляв, що Україна подала позов до Гааги, щоб довести фінансування тероризму Росією.