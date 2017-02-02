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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Рішення Міжнародного суду ООН у справі України і РФ не варто очікувати в цьому році - Н.Севастьянова

Київ • УНН

 • 7794 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Рішення Міжнародного суду ООН у справі України і РФ не варто очікувати в цьому році. Про це журналістам у четвер повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севастьянова, передає кореспондент УНН.

Рішення Міжнародного суду ООН у справі України і РФ не варто очікувати в цьому році - Н.Севастьянова

Там (у Міжнародному суді ООН - ред.) швидкого рішення не буде. Давно такі спори у Міжнародному суді ООН не розглядалися. Тут ми дивимося на чотири конвенції, по деяких уже почало працювати МЗС і вже подані позови", - сказала вона.

Н.Севастьянова зазначила, що цього року не варто очікувати рішення за позовом України до РФ у Міжнародному суді ООН. Вона не виключила, що ця справа розглядатиметься п'ять-сім років.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН проведе слухання щодо позову України проти Росії 6-9 березня.

Президент П.Порошенко раніше заявляв, що Україна подала позов до Гааги, щоб довести фінансування тероризму Росією.

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