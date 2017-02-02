Решения Международного суда ООН по делу Украины и РФ не стоит ожидать в этом году - Н.Севастьянова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Решения Международного суда ООН по делу Украины и РФ не стоит ожидать в этом году. Об этом журналистам в четверг сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севастьянова, передает корреспондент УНН.
Там (в Международном суде ООН - ред.) быстрого решения не будет. Давно такие споры в Международном суде ООН не рассматривались. Здесь мы смотрим на четыре конвенции, по некоторым уже начало работать МИД и уже поданы иски", - сказала она.
Н.Севастьянова отметила, что в этом году не стоит ожидать решения по иску Украины в РФ в Международном суде ООН. Она не исключила, что это дело будет рассматриваться пять-семь лет.