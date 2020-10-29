Рішення КС щодо декларування спровокує значний відкат антикорупційної реформи - TI

“Рішення Конституційного суду спровокує значний відкат антикорупційної реформи в Україні. Адже ці норми законодавства формували підвалини системи боротьби з корупцією, яка визнана однією із загроз національної безпеки. Окрім втрати підзвітності чиновників, тисячі посадовців залишаться поза покаранням за брехню в декларації”, — сказав виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик.

На думку організації, таке рішення Конституційного суду призведе до низки критичних змін — “загрози безвізу, не отримання потрібного для виживання траншу Міжнародного валютного фонду та нівелювання антикорупційної реформи”.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

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