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Решение КС относительно декларирования спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы - TI

Решение КС относительно декларирования спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы - TI

Киев  •  УНН

 • 10175 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Неправительственная организация Transparency International назвала решение Конституционного суда Украины относительно электронного декларирования таким, что спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине, передает УНН со ссылкой на заявление организации.

“Решение Конституционного суда спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Ведь эти нормы законодательства формировали основы системы борьбы с коррупцией, которая признана одной из угроз национальной безопасности. Кроме потери подотчетности чиновников, тысячи должностных лиц останутся без наказания за ложь в декларации”, — сказал исполнительный директор TI Украина Андрей Боровик.

По мнению организации, такое решение Конституционного суда приведет к ряду критических изменений — “угрозе безвизу, не получению необходимого для выживания транша Международного валютного фонда и нивелирования антикоррупционной реформы”.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малюська о решении КСУ: власти наработают законопроект, который урегулирует влияние НАПК на судей

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