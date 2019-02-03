Рис замість гречки: як проходять вибори в одній з найбільш густонаселених країн Африки

Економіка Нігерії найактивніше розвивається поміж інших економік Африканського континенту. Населення країни перевищило 194 млн і зараз країна є найбільшим густонаселеною державою Африки. Три п'ятих населення країни народжені після 1990 року, що змусило уряд знизити віковий ценз для охочих зайняти посади президента чи губернатора (35 і 30 років відповідно). Однак поки у владі досить мало представників молоді, а діючому президенту Мухаммаду Бухарі - 76 років, лідеру опозиції Атіка Абубакру - 72.

Нижче публікуємо текст, написаний для УНН нігерійським журналістом Ogaga Ikogho.

Абуджа - КИЇВ. 2 лютого. УНН.

Нігерійські вибори 2019 року: Нігерія вирішує?

Нігерія в даний час знаходиться на межі серйозних змін, зокрема, зміни її керівництва по всій країні. Загальні вибори в Нігерії повинні розпочатися 16 лютого 2019 року, і підготовка до них ведеться основними зацікавленими сторонами, такими як Незалежна національна виборча комісія, політичні партії, правлячий уряд, електорат та міжнародні спостерігачі.

Історія

Історія виборів в Нігерії бере початок від періоду до здобуття незалежності в 1960 році, коли була створена Виборча комісія Нігерії для проведення виборів 1959 року. Після цього, в 1960 році була створена Федеральна виборча комісія (FEDECO) для проведення федеральних і регіональних виборів в 1964 і 1965 роках. Потім в 1978 році генерал Олусегун Обасанджо заснував FEDECO для організації виборів 1979 року народження, які привели до становлення "другої республіки" Нігерії.

У грудні 1995 року тодішній військовий уряд створив Національну виборчу комісію (NEC), яка провела черговий ряд виборів. На жаль, обрані офіцери не були введені на посади до смерті покійного військового правителя Сани Абачи в червні 1998 року. Пізніше в тому ж році адміністрація генерала Абдусаламов Абубакара розпустила FEDECO і замінила його Незалежною національною виборчою комісією (INEC), очолюваної суддею Ефраїмом Акпатом. Він організував перехідні вибори, які відбулися в "четвертій республіці" Нігерії 29 травня 1999 року, коли Олусегун Обасанджо став другим цивільним президентом. Після кончини Акпата, його змінив Абель Гобаді, а пізніше Гобаді пішов у відставку і на його місце прийшов Моріс Вербу.

У червні 2010 року колишній президент Гудлак Джонатан призначив професора Аттахіру Джег головою INEC. Джег ввів використання пристроїв для зчитування смарт-карт на виборах 2015 року, які були визнані вільними і справедливими, хоча і привели до відходу діючого президента і тодішньої правлячої партії. Вибори привели до влади нинішнього президента Нігерії Мухаммада Бухарі. Це був перший раз в історії Нігерії, коли діючий президент програв на виборах кандидатові від опозиції. В даний час INEC очолює професор Махмуд Якубу.

Вибори в Нігерії

Загальні вибори проводяться в Нігерії кожні чотири роки. Вибори проходять на виборчих дільницях по всій країні. Щоб мати право голосу, виборець повинен бути не молодшим 18 років і повинен прожити в виборчому окрузі 12 місяців поспіль. Ті ж умови застосовуються до кандидатів, зацікавлених в тому, щоб претендувати на посади, але, крім того, вони повинні мати базову освіту і не мати судимості протягом останніх трьох років.

Загальні вибори 2019 року буде проведено на 119 973 виборчих дільницях, а результати будуть зіставлені у 8 809 адміністративних районах або виборчих округах.

На сьогоднішній день загальна кількість зареєстрованих виборців по всій країні становить 73 944 312 осіб. Країна розділена на шість геополітичних регіонів: північний схід, північний захід, північ, центр, південний захід, південний схід і південь-південь.

Північно-західна геополітична зона має найбільшу кількість зареєстрованих виборців в країні з загальною кількістю виборців 18 505 984 особи.

Для голосування правомочний виборець повинен бути акредитований в день проведення виборів, але після цього він повинен буде встати в чергу на голосування. Очікується, що виборці представлять свої карти, які будуть пропущені через пристрій для читання смарт-карт, щоб проголосувати. У разі несправності пристрою зчитування або його відсутності на виборчій дільниці буде використовуватися стара система ручного голосування з використанням урн для голосування. В цьому випадку необхідно заповнити "Інцидентну форму", щоб виправдати використання урн для голосування, але багато спостерігачів пов'язують використання таких форм з великомасштабної корупцією на виборах.

Кандидати і політичні партії на виборах 2019 року

Щоб зрозуміти позиції, що їх обстоюють на майбутніх виборах, важливо розуміти структуру нігерійського керівництва. У країні діє федеральна система управління, яка складається з трьох рівнів - федерального уряду, урядів штатів і місцевих органів влади. Вибори до місцевих органів влади проводяться кожні 3 роки, проте вибори в федеральні органи влади та органи влади штату проводяться кожні 4 роки.

Федеральний уряд очолює президент, а кожен 36 штатів очолює губернатор. Парламент, законодавчий орган влади, присутній як на федеральному рівні, так і на рівні штатів. Федеральний законодавчий орган, також званий Національними зборами, складається з двох палат: верхньої палати - сенату, і нижньої палати - палати представників. Загальна кількість сенаторів - 109, а загальна кількість членів Палати представників - 360. Повинні бути обрані президент, 36 губернаторів, 109 сенаторів і 360 членів палати. Цього року Незалежна національна виборча комісія призначила вибори президента і членів Національних зборів на суботу, 16 лютого, а вибори губернатора і в палату зборів штату були призначені на суботу, 2 березня.

На виборах до Національних зборів 2019 року в цілому 1848 кандидатів (1615 чоловіків і 233 жінки) будуть претендувати на 109 місць в Сенаті, а 4635 кандидатів (4066 чоловіків і 569 жінок) будуть боротися за 360 місць в Палаті представників.

Крім того, в даний час в Нігерії налічується 91 політична партія, однак тільки 34 з них будуть висувати кандидатів на пост президента.

Проте, цікаво відзначити, що на нинішніх виборах в основному конкурують дві основні політичні партії в Нігерії: правлячий All Progressives Congress, з його кандидатом в президенти, президентом Мухаммаду Бухарі і головною опозиційною партією, Peoples Democratic Party, і її кандидатом в президенти, колишнім віце-президентом Атіка Абубакаром.

Проблеми, які стоять перед виборами в Нігерії в 2019 році

На даний момент перед майбутніми виборами стоїть ряд непростих завдань:

Найзначнішою на даний момент є довіра до самих виборів. Деякі зацікавлені сторони недавно висловили сумніви з приводу виборів. Багато активістів за цивільні права, такі, наприклад, як HURIWA (Асоціація письменників-правозахисників), висловлюють побоювання з приводу призначення INEC пов'язану з чинним президентом пані Аміну Закарі, на керівництво основним комітетом для координації результатів загальних виборів, описуючи це як "договірний матч". На жаль, заперечення проти цього призначення в основному не були почуті.

Ще один серйозний сумнів щодо достовірності майбутніх виборів недавно виникло, коли голова Верховного суду федерації, суддя Уолтер Онноген був відсторонений президентом за двадцять днів до виборів з нехтуванням конституційних вимог схвалення двома третинами палати Сенату. Багато світових держав, в тому числі уряду Сполученого Королівства і Сполучених Штатів, висловили своє невдоволення з приводу цього інциденту.

Терористичний рух "Боко Харам" також став нічним кошмаром. Нещодавно в ході бойових дій загинули десятки нігерійських солдат, бойвики розграбували ряд військових точок, а кілька міст уздовж кордонів північного сходу Нігерії були захоплені. Хоча армія Нігерії стверджує, що вона "знищила" їх, недавній сплеск нападів викликав побоювання щодо можливості проведення виборів в постраждалих районах.

Нейтралітет збройних сил країни, поліції на декількох виборах, проведених в 2018 році, викликає серйозні сумніви. Багато хто вважає, що представники сил безпеки країни скомпрометували уряд, і у нього може не бути іншого вибору, окрім як танцювати під їхню дудку на майбутніх виборах.

Слід зазначити, що викладачі та студенти університетів на попередніх виборах брали участь в наданні допомоги INEC в якості спеціального персоналу. На жаль, національні університети страйкують з кінця минулого року, і навіть INEC зазначив, що їх відсутність в цей раз може поставити під загрозу вибори.

Використання зчитувачів смарт-карт для проведення виборів в цілому віталося в більшості випадків на останніх загальних виборах 2015 року. Незважаючи на те, що мали місце випадки несправності устаткування, це, як правило, скорочувало кількість випадків захоплення урн для голосування та виборчих бюлетенів для голосування, як це було раніше. Однак в ситуаціях, коли ці пристрої читання карт не працювали, використовувалися "інцідентні форми". Багато нігерійці не довіряли використанню форм, тому більша частина електорату сподівається, що на цей раз будуть в основному використовуватися карт-рідери, а "інцідентні форми" не знадобляться, оскільки ними можна легко маніпулювати або використовувати для фальсифікації виборів.

Однак не у всіх випадках вибори були сфальсифіковані безпосередньо. В інших випадках в минулому виборці визнавали, що представники політичних партій зверталися до них з проханням продати свої голоси в обмін на гроші або інші матеріальні вигоди, такі як мішки з рисом і цукром. В безладних ситуаціях, з іншого боку, зневірені політики використовували послуги бандитів та застосування насильства, щоб фальсифікувати вибори і нав'язати себе безпорадним виборцям.

Висновок

Оскільки нігерійці готуються йти на вибори вже зовсім скоро 16 лютого - ред.), в повітрі віє відчутним страхом того, що все може піти не так. Проте, нігерійці, яких вважають непохитними оптимістами, вважають, що ситуація не вийде з-під контролю. Деякі все ще вірять в непідкупність чинного президента, в той час як інші сподіваються, що в умовах неухильного погляду міжнародного співтовариства лідери Нігерії, можливо, не захочуть зануритися в центр бурі в ситуації, яка вже є досить напруженою. Світ спостерігає.