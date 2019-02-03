Рис вместо гречки: как проходят выборы в одной из самых густонаселенных стран Африки

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Манипуляция, применения силы и электронная фиксация голосования с помощью биометрических данных избирателя – УНН расскажет о выборах в Нигерии

Нигерия стала самой активной развивающейся экономикой Африканского континента. Население страны превысило 194 млн и сейчас страна является самым густонаселенном государством Африки. Три пятых населения страны рождены после 1990 года, что вынудило правительство снизить возрастной ценз для желающих занять должности президента или губернатора (35 и 30 лет соответственно). Однако пока во власти довольно мало представителей молодежи, а действующему президенту Мухаммаду Бухари — 76 лет, а лидеру оппозиции Атику Абубакру — 72.

Ниже публикуем текст,написанный для УНН нигерийским журналистом Ogaga Ikogho.

АБУДЖА — КИЕВ. 2 февраля. УНН.

Нигерийские выборы 2019 года: Нигерия решает?

Нигерия в настоящее время находится на грани серьезных перемен, в частности, смены ее руководства по всей стране. Всеобщие выборы в Нигерии должны начаться 16 февраля 2019 года, и подготовка к ним ведется основными заинтересованными сторонами, такими как Независимая национальная избирательная комиссия, политические партии, правящее правительство, электорат и международные наблюдатели.

История

История выборов в Нигерии берет начало от периода до обретения независимости в 1960 году, когда была создана Избирательная комиссия Нигерии для проведения выборов 1959 года. После этого, в 1960 году была создана Федеральная избирательная комиссия (FEDECO) для проведения федеральных и региональных выборов в 1964 и 1965 годах. Затем в 1978 году генерал Олусегун Обасанджо учредил FEDECO для организации выборов 1979 года, которые привели к становлению “второй республики” Нигерии.

В декабре 1995 года тогдашнее военное правительство создало Национальную избирательную комиссию (NEC), которая провела очередной ряд выборов. К сожалению, избранные офицеры не были введены в должность до кончины покойного военного правителя Сани Абачи в июне 1998 года. Позже в том же году администрация генерала Абдусалама Абубакара распустила FEDECO и заменила его Независимой национальной избирательной комиссией (INEC), возглавляемой судьей Эфраимом Акпата. Он организовал переходные выборы, которые состоялись в “четвертой республике” Нигерии 29 мая 1999 года, когда Олусегун Обасанджо стал вторым гражданским президентом. После кончины Акпата, его сменил Абель Гобадия, а позже Гобадия ушел в отставку и на его место пришел Морис Иву.

В июне 2010 года бывший президент Гудлак Джонатан назначил профессора Аттахиру Джегу председателем INEC. Джега ввел использование устройств для считывания смарт-карт на выборах 2015 года, которые были признаны свободными и справедливыми, хотя и привели к уходу действующего президента и тогдашней правящей партии. Выборы привели к власти нынешнего президента Нигерии Мухаммада Бухари. Это был первый раз в истории Нигерии, когда действующий президент проиграл на выборах кандидату от оппозиции. В настоящее время INEC возглавляет профессор Махмуд Якубу.
Выборы в Нигерии

Всеобщие выборы проводятся в Нигерии каждые четыре года. Выборы проходят на избирательных участках по всей стране. Чтобы иметь право голоса, избиратель должен быть не моложе 18 лет и должен прожить в избирательном округе 12 месяцев подряд. Те же условия применяются к кандидатам, заинтересованным в том, чтобы претендовать на должности, но, кроме того, они должны иметь базовое образование и не иметь судимости на протяжении последних трёх лет.

Всеобщие выборы 2019 года будут проведены в 119 973 избирательных участках, а результаты будут сопоставлены в 8 809 административных районах или избирательных округах.
На сегодняшний день общее число зарегистрированных избирателей по всей стране составляет 73 944 312 человек. Страна разделена на шесть геополитических регионов: северо-восток, северо-запад, север, центр, юго-запад, юго-восток и юг-юг.

Северо-западная геополитическая зона имеет наибольшее количество зарегистрированных избирателей в стране с общим количеством избирателей 18 505 984 человека.

Для голосования правомочный избиратель должен быть аккредитован в день проведения выборов, но после этого он должен будет встать в очередь на голосование. Ожидается, что избиратели представят свои карты, которые будут пропущены через устройство для чтения смарт-карт, чтоб проголосовть. В случае неисправности устройства считывания или его отсутствия в избирательном участке будет использоваться старая система ручного голосования с использованием урн для голосования. В этом случае необходимо заполнить “инцидентную форму”, чтобы оправдать использование урн для голосования, но многие наблюдатели связывают использование таких форм с крупномасштабной коррупцией на выборах.

Кандидаты и политические партии на выборах 2019 года

Чтобы понять позиции, отстаиваемые на предстоящих выборах, важно понимать структуру нигерийского руководства. В стране действует федеральная система управления, которая состоит из трех уровней — федерального правительства, правительств штатов и местных органов власти. Выборы в местные органы власти проводятся каждые 3 года, однако выборы в федеральные органы власти и органы власти штата проводятся каждые 4 года.

Федеральное правительство возглавляет президент, а каждый 36 штат возглавляет губернатор. Парламент, законодательный орган власти, присутствует как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Федеральный законодательный орган, также называемый Национальным собранием, состоит из двух палат: верхней палаты — сената, и нижней палаты — палаты представителей. Общее число сенаторов — 109, а общее число членов Палаты представителей — 360. Должны быть избраны президент, 36 губернаторов, 109 сенаторов и 360 членов палаты. В этом году Независимая национальная избирательная комиссия назначила выборы президента и членов Национального собрания на субботу, 16 февраля, а выборы губернатора и в палату собрания штата были назначены на субботу, 2 марта.

На выборах в Национальное собрание 2019 года в общей сложности 1848 кандидатов (1615 мужчин и 233 женщины) будут претендовать на 109 мест в Сенате, а 4635 кандидатов (4066 мужчин и 569 женщин) будут бороться за 360 мест в Палате представителей.

Кроме того, в настоящее время в Нигерии насчитывается 91 политическая партия, однако только 34 из них будут выдвигать кандидатов на пост президента.

Тем не менее, интересно отметить, что на нынешних выборах в основном конкурируют две основные политические партии в Нигерии: правящий All Progressives Congress, с его кандидатом в президенты, президентом Мухаммаду Бухари и главной оппозиционной партией, Peoples Democratic Party, и её кандидатом в президенты, бывшим вице-президентом Атику Абубакаром.

Проблемы, стоящие перед выборами в Нигерии в 2019 году

В настоящий момент перед предстоящими выборами стоит ряд непростых задач:

Самой значительной на данный момент является доверие к самим выборам. Многие заинтересованные стороны недавно выразили сомнения по поводу выборов. Многие активисты за гражданские права, такие, например, как HURIWA (Ассоциация писателей-правозащитников), выражают опасения по поводу назначения INEC связанную с действующим президентом г-жи Амину Закари, во главу основного комитета для координации результатов всеобщих выборов, описывая это как нечто типа “договорных матчей”. К сожалению, возражения против этого назначения в основном не были услышаны.

Еще одно серьезное сомнение в отношении достоверности предстоящих выборов недавно возникло, когда председатель Верховного суда федерации, судья Уолтер Онноген был отстранен президентом за двадцать дней до выборов с пренебрежением конституционных требований одобрения двумя третями палаты Сената. Многие мировые державы, в том числе правительства Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, выразили свое недовольство по поводу этого инцидента.

Террористическое движение “Боко Харам” также стало ночным кошмаром. Недавно в ходе боевых действий погибли десятки нигерийских солдат, повстанцы разграбили ряд военных точек, а несколько городов вдоль границ северо-востока Нигерии были захвачены. Хотя армия Нигерии утверждает, что она “уничтожила” повстанцев, недавний всплеск нападений вызвал опасения относительно возможности проведения выборов в пострадавших районах.

Нейтралитет вооруженных сил страны, полиции на нескольких выборах, проведенных в 2018 году, вызывает серьезные сомнения. Многие считают, что представители сил безопасности страны скомпрометировали правительство, и у него может не быть другого выбора, кроме как плясать под их дудку на предстоящих выборах.

Следует отметить, что преподаватели и студенты университетов на предыдущих выборах участвовали в оказании помощи INEC в качестве специального персонала. К сожалению, национальные университеты бастуют с конца прошлого года, и даже INEC отметил, что их отсутствие в этот раз может поставить под угрозу выборы.

Использование считывателей смарт-карт для проведения выборов в целом приветствовалось в большинстве случаев на последних всеобщих выборах 2015 года. Несмотря на то, что имели место случаи неисправности оборудования, это, как правило, сокращало предыдущие случаи захвата урн для голосования и избирательных бюллетеней для голосования. Однако в ситуациях, когда эти устройства чтения карт не работали, использовались “инцидентные формы”. Многие нигерийцы не доверяли использованию форм, поэтому большая часть электората надеется, что на этот раз будут в основном использоваться карт-ридеры, а “инцидентные формы” не понадобятся, поскольку ими можно легко манипулировать или использовать для фальсификации выборов.

Однако не во всех случаях выборы были сфальсифицированы напрямую. В других случаях в прошлом избиратели признавали, что представители политических партий обращались к ним с просьбой продать свои голоса в обмен на деньги или другие материальные выгоды, такие как мешки с рисом и сахаром. В беспорядочных ситуациях, с другой стороны, отчаявшиеся политики использовали услуги бандитов и применению насилия, чтобы фальсифицировать выборы и навязать себя беспомощным избирателям.

Заключение

Поскольку нигерийцы готовятся идти на выборы уже совсем скоро 16 февраля — ред.), в воздухе веет ощутимым страхом того, что все может пойти не так. Тем не менее, нигерийцы, которых считают несгибаемыми оптимистами, считают, что ситуация не выйдет из-под контроля. Некоторые все еще верят в неподкупность действующего президента, в то время как другие надеются, что в условиях неуклонного взгляда международного сообщества лидеры Нигерии, возможно, не захотят погрузиться в центр бури в ситуации, которая уже является достаточно напряженной. Мир наблюдает.

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