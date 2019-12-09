Ринок житла став більш цивілізованим - забудовник
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Інвестор на ринку первинного житла став більш вибірковим і вимогливим, а сам ринок - більш цивілізованим. Про це в інтерв'ю mind.ua розповів глава правління - президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.
"Ринок став більш цивілізованим. Покупець помолодшав, став більш вибірковим і вимогливим. Багато хто приходить до відділів продажів з юристами, які перевіряють всю документацію від початку і до кінця. Поки йде будівництво інвестори приходять на майданчик, цікавляться ходом робіт. Контролюють, так би мовити", - розповів Кушнір.
Глава "Київміськбуду" також зазначив, що "найкращий час для покупки нерухомості - зараз", а вартість "квадрата" буде рости.
"З прогресом на будівельній ділянці дорожчає і вартість квадрата. Чим ближче до здачі, тим дорожче. Плюс фактор долара. Імовірно, курс повинен змінитися в грудні, немає економічного обгрунтування триматися йому на рівні 24 грн. Але в нашій країні немає нічого неможливого, так що поки прогнозувати складно.
Точно можу сказати одне: ціни будуть рости. Процес будівництва та готовність об'єктів ніхто не відміняв. Плюс підтримка зарплат будівельникам на нормальному рівні і вартість складових будівництва. Будемо сподіватися, що вже найближчим часом ринок стабілізується, і попит увійде в нормальне русло", - зазначив Кушнір.