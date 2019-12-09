Рынок жилья стал более цивилизованным – застройщик

“Рынок стал цивилизованнее. Покупатель помолодел, стал более избирательным и требовательным. Многие приходят в отделы продаж с юристами, которые перепроверяют всю документацию от начала и до конца. Пока идет строительство инвесторы приходят на площадку, интересуются ходом работ. Контролируют, так сказать”, — рассказал Кушнир.

Глава “Киевгорстроя” также отметил, что “лучшее время для покупки недвижимости — сейчас”, а стоимость “квадрата” будет расти.

“С прогрессом на строительном участке дорожает и стоимость квадрата. Чем ближе к сдаче, тем дороже. Плюс фактор доллара. Предположительно, курс должен измениться в декабре, нет экономического обоснования держаться ему на уровне 24 грн. Но в нашей стране нет ничего невозможного, так что пока прогнозировать сложно.

Точно могу сказать одно: цены будут расти. Процесс строительства и готовность объектов никто не отменял. Плюс поддержание зарплат строителям на нормальном уровне и стоимость составляющих строительства. Будем надеяться, что уже в ближайшее время рынок стабилизируется, и спрос войдет в нормальное русло”, — отметил Кушнир.