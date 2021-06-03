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Ринок землі, який запропонувала монобільшість, не відповідає європейським і світовим стандартам – Івченко

Київ • УНН

 • 18705 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко заявив, що запропонований монобільшістю ринок землі не відповідає європейським стандартам. Про це парламентар заявив під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

Ринок землі, який запропонувала монобільшість, не відповідає європейським і світовим стандартам – Івченко

Цитата:

"Батьківщина" є єдиною фракцією в парламенті, яка не дала жодного голосу за ринок землі. Бо той ринок землі, який сьогодні запропонувала монобільшість, не відповідає ні європейським, ні світовим стандартам. Кожна країна бореться за свою продовольчу безпеку, а у нас намагаються якнайшвидше продати землю. І кому? Не фермерам, а спекулянтам і банкірам – людям, які мають колосальні статки в декларації. Вони будуть першими покупцями землі і таким чином через декілька років у нас не стане того, що ми називаємо перевагою – нашого багатства – нашої української землі", - заявив Івченко.

Деталі

Народний депутат також повідомив, що "Батьківщина" продовжує в Конституційному Суді відстоювати інтереси українців щодо відкриття ринку землі у запропонованому форматі.

"Влада побачила, що більшість суддів КСУ не підтримує той ринок землі, який запропонували "Слуги народу". Тому відбувається тиск на кожного суддю, тиск на інституцію в цілому. "Батьківщина" разом із фермерськими організаціями підтримує тих суддів, які проти відкриття ринку землі. Ми просимо їх, щоб вони не затягували процес і швидше зробили свій висновок, щоб не було такого протистояння в суспільстві", - зазначив Вадим Івченко.

Контекст

Запуск ринку землі заплановано в Україні вже з 1 липня цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, Конституційний Суд України так і не зміг приступити до розгляду справи про конституційність закону про ринок землі. Оголошено перерву для вирішення процесуальних питань, зокрема клопотання про можливу участь у засіданні Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, звільнених Президентом з посад суддів КСУ. 

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