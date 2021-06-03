Рынок земли, который предложило монобольшинство, не соответствует европейским и мировым стандартам - Ивченко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко заявил, что предложенный монобольшинством рынок земли не соответствует европейским стандартам. Об этом парламентарий заявил во время брифинга в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
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"Батькивщина" является единственной фракцией в парламенте, которая не дала ни одного голоса за рынок земли. Потому что рынок земли, который сегодня предложило монобольшинство, не соответствует ни европейским, ни мировым стандартам. Каждая страна борется за свою продовольственную безопасность, а у нас пытаются как можно быстрее продать землю. И кому? Не фермерам, а спекулянтам и банкирам - людям, которые имеют колоссальные состояния в декларации. Они будут первыми покупателями земли и таким образом через несколько лет у нас не будет того, что мы называем преимуществом - нашего богатства - нашей украинской земли", - заявил Ивченко.
Детали
Народный депутат также сообщил, что "Батькивщина" продолжает в Конституционном Суде отстаивать интересы украинцев об открытии рынка земли в предложенном формате.
"Власть увидела, что большинство судей КСУ не поддерживает тот рынок земли, который предложили "Слуги народа". Поэтому происходит давление на каждого судью, давление на институт в целом. "Батькивщина" вместе с фермерскими организациями поддерживает тех судей, которые против открытия рынка земли. Мы просим их, чтобы они не затягивали процесс и быстрее сделали свой вывод, чтобы не было такого противостояния в обществе", - отметил Вадим Ивченко.
Контекст
Запуск рынка земли запланирован в Украине уже с 1 июля этого года. Мнения политиков и общества в этом различаются.
Напомним, сегодня, 3 июня, Конституционный Суд Украины так и не смог приступить к рассмотрению дела о конституционности закона о рынке земли. Объявлен перерыв для решения процессуальных вопросов, в частности ходатайство о возможном участии в заседании Александра Тупицкого и Александра Касминина, уволенных Президентом с должностей судей КСУ.