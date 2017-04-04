Ринок легального алкоголю шостий рік поспіль переживає період стагнації – О.Івушкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На тлі збільшення ринку фальсифікованого та тіньового алкоголю, держава щорічно втрачає до 10 млрд грн. Про це у коментарі УНН розповіла генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна.
Так, за її словами, ринок легального алкоголю тривалий час переживає період занепаду.
"Ринок легального алкоголю вже шостий рік поспіль переживає період стагнації — тобто, фактично, занепаду. І на цьому фоні спостерігаються абсолютно протилежні явища із ринком фальсифікату та тіньовими виробниками. Представники нелегального сегменту множаться, їх продажі ростуть, прибутки також. Держава ж, при цьому, - втрачає. І якщо говорити про наслідки (збитки - ред.), то їх орієнтовно можна оцінити у 10 млрд гривень на рік. Це ті кошти, які легальний виробник алкоголю, за умов виваженої, логічної продуманої податкової політики на алкогольному ринку, міг би принести в бюджет країни", - повідомила вона.
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Також, на думку О.Івушкіної, негативні наслідки розквіту нелегального ринку алкоголю для споживача є очевидними. Кількість отруєнь сурогатами зросла в рази, збільшується статистика летальних випадків внаслідок вживання саморобних напоїв. Однак, влада продовжує "закривати очі" у той час, як могла б споживача від цього убезпечити, зауважила вона.
"Загалом думка легального ринку щодо тривожних тенденцій, які сьогодні спостерігаються у нашій галузі, тривалий час досить відверто ігнорується представниками влади. Жодні аргументи, у чітких цифрах та, прорахованих до дрібниць, наслідках, не почуті", - резюмувала О. Івушкіна.
Як повідомляв УНН, у ВР ініціюватимуть перегляд акцизів на алкоголь.