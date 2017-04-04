Ринок легального алкоголю шостий рік поспіль переживає період стагнації – О.Івушкіна

Так, за її словами, ринок легального алкоголю тривалий час переживає період занепаду.

"Ринок легального алкоголю вже шостий рік поспіль переживає період стагнації — тобто, фактично, занепаду. І на цьому фоні спостерігаються абсолютно протилежні явища із ринком фальсифікату та тіньовими виробниками. Представники нелегального сегменту множаться, їх продажі ростуть, прибутки також. Держава ж, при цьому, - втрачає. І якщо говорити про наслідки (збитки - ред.), то їх орієнтовно можна оцінити у 10 млрд гривень на рік. Це ті кошти, які легальний виробник алкоголю, за умов виваженої, логічної продуманої податкової політики на алкогольному ринку, міг би принести в бюджет країни", - повідомила вона.

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Також, на думку О.Івушкіної, негативні наслідки розквіту нелегального ринку алкоголю для споживача є очевидними. Кількість отруєнь сурогатами зросла в рази, збільшується статистика летальних випадків внаслідок вживання саморобних напоїв. Однак, влада продовжує "закривати очі" у той час, як могла б споживача від цього убезпечити, зауважила вона.

"Загалом думка легального ринку щодо тривожних тенденцій, які сьогодні спостерігаються у нашій галузі, тривалий час досить відверто ігнорується представниками влади. Жодні аргументи, у чітких цифрах та, прорахованих до дрібниць, наслідках, не почуті", - резюмувала О. Івушкіна.

Як повідомляв УНН, у ВР ініціюватимуть перегляд акцизів на алкоголь.