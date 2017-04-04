Рынок легального алкоголя шестой год подряд переживает период стагнации - О.Ивушкина

Так, по ее словам, рынок легального алкоголя длительное время переживает период упадка.

"Рынок легального алкоголя уже шестой год подряд переживает период стагнации - то есть, фактически, упадка. На этом фоне наблюдаются абсолютно противоположные явления с рынком фальсификата и теневыми производителями. Представители нелегального сегмента множатся, их продажи растут, прибыли также. Государство же, при этом - теряет. И если говорить о последствиях (убытках - ред.), то их ориентировочно можно оценить в 10 млрд гривен в год. Это те средства, которые легальный производитель алкоголя, в условиях взвешенной, логической продуманной налоговой политики на алкогольном рынке, мог бы принести в бюджет страны", - сообщила она.

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Также, по мнению О.Ивушкиной, негативные последствия расцвета нелегального рынка алкоголя для потребителя очевидны. Количество отравленных суррогатами возросла в разы, увеличивается статистика летальных исходов в результате употребления самодельных напитков. Однако, власть продолжает "закрывать глаза" в то время, когда могла бы потребителя от этого обезопасить, отметила она.

"В целом мнение легального рынка по тревожным тенденциям, которые сегодня наблюдаются в нашей отрасли, длительное время достаточно откровенно игнорируется властями. Никакие аргументы, в четких цифрах и, просчитанных до мелочей, последствиях, не услышаны", - резюмировала О.Ивушкина.

Как сообщал УНН, в ВР будут инициировать пересмотр акцизов на алкоголь.