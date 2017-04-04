Рынок легального алкоголя шестой год подряд переживает период стагнации - О.Ивушкина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. На фоне увеличения рынка фальсифицированного и теневого алкоголя, государство ежегодно теряет до 10 млрд грн. Об этом в комментарии УНН рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина.
Так, по ее словам, рынок легального алкоголя длительное время переживает период упадка.
"Рынок легального алкоголя уже шестой год подряд переживает период стагнации - то есть, фактически, упадка. На этом фоне наблюдаются абсолютно противоположные явления с рынком фальсификата и теневыми производителями. Представители нелегального сегмента множатся, их продажи растут, прибыли также. Государство же, при этом - теряет. И если говорить о последствиях (убытках - ред.), то их ориентировочно можно оценить в 10 млрд гривен в год. Это те средства, которые легальный производитель алкоголя, в условиях взвешенной, логической продуманной налоговой политики на алкогольном рынке, мог бы принести в бюджет страны", - сообщила она.
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Также, по мнению О.Ивушкиной, негативные последствия расцвета нелегального рынка алкоголя для потребителя очевидны. Количество отравленных суррогатами возросла в разы, увеличивается статистика летальных исходов в результате употребления самодельных напитков. Однако, власть продолжает "закрывать глаза" в то время, когда могла бы потребителя от этого обезопасить, отметила она.
"В целом мнение легального рынка по тревожным тенденциям, которые сегодня наблюдаются в нашей отрасли, длительное время достаточно откровенно игнорируется властями. Никакие аргументы, в четких цифрах и, просчитанных до мелочей, последствиях, не услышаны", - резюмировала О.Ивушкина.
Как сообщал УНН, в ВР будут инициировать пересмотр акцизов на алкоголь.