Рынок легального алкоголя шестой год подряд переживает период стагнации - О.Ивушкина

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65553 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108194 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165985 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121782 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119750 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114195 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105350 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157211 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рынок легального алкоголя шестой год подряд переживает период стагнации - О.Ивушкина

Рынок легального алкоголя шестой год подряд переживает период стагнации - О.Ивушкина

Киев  •  УНН

 • 16219 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На фоне увеличения рынка фальсифицированного и теневого алкоголя, государство ежегодно теряет до 10 млрд грн. Об этом в комментарии УНН рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина.

Так, по ее словам, рынок легального алкоголя длительное время переживает период упадка.

"Рынок легального алкоголя уже шестой год подряд переживает период стагнации - то есть, фактически, упадка. На этом фоне наблюдаются абсолютно противоположные явления с рынком фальсификата и теневыми производителями. Представители нелегального сегмента множатся, их продажи растут, прибыли также. Государство же, при этом - теряет. И если говорить о последствиях (убытках - ред.), то их ориентировочно можно оценить в 10 млрд гривен в год. Это те средства, которые легальный производитель алкоголя, в условиях взвешенной, логической продуманной налоговой политики на алкогольном рынке, мог бы принести в бюджет страны", - сообщила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн

Также, по мнению О.Ивушкиной, негативные последствия расцвета нелегального рынка алкоголя для потребителя очевидны. Количество отравленных суррогатами возросла в разы, увеличивается статистика летальных исходов в результате употребления самодельных напитков. Однако, власть продолжает "закрывать глаза" в то время, когда могла бы потребителя от этого обезопасить, отметила она.

"В целом мнение легального рынка по тревожным тенденциям, которые сегодня наблюдаются в нашей отрасли, длительное время достаточно откровенно игнорируется властями. Никакие аргументы, в четких цифрах и, просчитанных до мелочей, последствиях, не услышаны", - резюмировала О.Ивушкина.

Как сообщал УНН, в ВР будут инициировать пересмотр акцизов на алкоголь.

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