Ринок автогазу в I кварталі 2017 року зріс на 8%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У січні-березні 2017 року баланс українського ринку скрапленого вуглеводневого газу склав близько 330 тис. тонн, що на 8% більше в порівнянні з аналогічним періодом в 2016 році. Про це повідомляє Консалтингова група А-95, посилаючись на результати власного дослідження ринку, передає УНН.
Згідно з даними дослідження, в І кварталі 2017 року імпорт зрідженого вуглеводневого газу склав 229,1 тис. тонн, що на 10,4% більше в порівнянні з аналогічним періодом в 2016 року.
У той же час, внутрішнє виробництво зрідженого вуглеводневого газу зросла на 2,7% - до 100 тис. тонн.
Варто також додати, що оціночний обсяг продажів автогазу через заправні станції в першому кварталі 2017 року склав 580 млн літрів, що на 30% більше продажів бензину.
Найбільшими постачальниками газу за підсумками І квартал 2017 року стали виробники РФ (52%) і Білорусі (17,3%).
Нагадаємо, на українських АЗС почав дорожчати автогаз.
За словами експертів це пов'язано з дефіцитом ресурсу .
Так само нагадаємо, КМДА масово демонтує нелегальні газові модулі.
При цьому, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба мерії з "нелегалами" ринку скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку добросовісної бізнесу .