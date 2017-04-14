Рынок автогаза в I квартале 2017 года вырос на 8%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В январе-марте 2017 года баланс украинского рынка сжиженного углеводородного газа составил около 330 тыс. т, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95, ссылаясь на результаты собственного исследования рынка, передает УНН.
Согласно данным исследования, в І квартале 2017 года импорт сжиженного углеводородного газа составил 229,1 тыс. тонн, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 года.
В тоже время внутреннее производство сжиженного углеводородного газа выросло на 2,7% - до 100 тыс. тонн.
Стоит также добавить, что оценочный объем продаж автогаза через заправочные станции в первом квартале 2017 года составил 580 млн литров, что на 30% больше продаж бензина.
Крупнейшими поставщиками газа по итогам І квартал 2017 года стали производители РФ (52%) и Беларуси (17,3%).
Напомним, на украинских АЗС начал дорожать автогаз.
По словам экспертов это связано с дефицитом ресурса.
Так же напомним, КГГА массово демонтирует нелегальные газовые модули.
При этом, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" рынка сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.