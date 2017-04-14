Рынок автогаза в I квартале 2017 года вырос на 8%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65536 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108188 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165978 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121777 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119748 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114194 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105349 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107312 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103768 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157210 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рынок автогаза в I квартале 2017 года вырос на 8%

Рынок автогаза в I квартале 2017 года вырос на 8%

Киев  •  УНН

 • 12165 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В январе-марте 2017 года баланс украинского рынка сжиженного углеводородного газа составил около 330 тыс. т, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95, ссылаясь на результаты собственного исследования рынка, передает УНН.

Согласно данным исследования, в І квартале 2017 года импорт сжиженного углеводородного газа составил 229,1 тыс. тонн, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 года.

В тоже время внутреннее производство сжиженного углеводородного газа выросло на 2,7% - до 100 тыс. тонн.

Стоит также добавить, что оценочный объем продаж автогаза через заправочные станции в первом квартале 2017 года составил 580 млн литров, что на 30% больше продаж бензина.

Крупнейшими поставщиками газа по итогам І квартал 2017 года стали производители РФ (52%) и Беларуси (17,3%).

Напомним, на украинских АЗС начал дорожать автогаз.

По словам экспертов это связано с дефицитом ресурса.

Так же напомним, КГГА массово демонтирует нелегальные газовые модули.

При этом, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" рынка сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса

Украинские Национальные Новости

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