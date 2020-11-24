Ринкова вартість компанії Tesla перевалила за 500 млрд доларів

“Ринкова вартість Tesla Inc у вівторок перетнула позначку у 500 мільярдів доларів, напередодні додавання її акцій до індексу S&P 500, чим продовжила своє зростання, оскільки від початку року акції виросли у понад шість разів”, - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що акції виробника електромобілів зросли майже на 28% з тих пір, як S&P Dow Jones Indices вирішили додати компанію до базового індексу з 21 грудня.

Вказано, що акції компанії зросли на 3,9% до рекордних 542,35 доларів на початку торгів, оцінивши компанію на короткий час в 514 млрд доларів.

“Tesla стала на сьогоднішній день найціннішим у світі автовиробником, незважаючи на виробництво, часткою якого є Toyota Motor Corp, Volkswagen AG або General Motors Co. Акції інших виробників електромобілів також зросли за останні кілька місяців, так як новообраний президент Джо Байден зробив збільшення кількості електромобілів головним пріоритетом під час своєї кампанії”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ілон Маск обігнав у списку мільярдерів Білла Гейтса.