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Рыночная стоимость компании Tesla перевалила за 500 млрд долларов

Рыночная стоимость компании Tesla перевалила за 500 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 12800 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Рыночная стоимость Tesla с начала года выросла в шесть раз и превысила 500 млрд долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Рыночная стоимость Tesla Inc во вторник пересекла отметку в 500 миллиардов долларов, накануне добавления ее акций в индекс S&P 500, чем продолжила свой рост, поскольку с начала года акции выросли в более чем шесть раз", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что акции производителя электромобилей выросли почти на 28% с тех пор, как S&P Dow Jones Indices решили добавить компанию к базовому индексу с 21 декабря.

Указано, что акции компании выросли на 3,9% до рекордных 542,35 долларов в начале торгов, оценив компанию на короткое время в 514 млрд долларов.

"Tesla стала на сегодняшний день самым ценным в мире автопроизводителем, несмотря на производство, частью которого является Toyota Motor Corp, Volkswagen AG или General Motors Co. Акции других производителей электромобилей также выросли за последние несколько месяцев, так как новоизбранный президент Джо Байден сделал увеличение количества электромобилей главным приоритетом при своей кампании", - говорится в сообщении.

Напомним, Илон Маск обогнал в списке миллиардеров Билла Гейтса.

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