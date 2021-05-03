Римський Колізей очікує хай-тек-реставрація за 18 млн євро

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Римський Колізей відремонтують і повернуть дерев'яну підлогу, на якій 2000 років тому боролися гладіатори. Ремонт обійдеться в 18,5 млн євро і повинен бути повністю завершений до 2023 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Деталі

Проектом займатиметься інженерна компанія Milan Ingegneria, яка виграла конкурс, оголошений італійським урядом.

Підлога у Колізеї була знята археологами в 19-му столітті, коли вони виявили під нею підземну мережу тунелів, де утримували гладіаторів і тварин до того, як вийти на арену.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні сказав, що відновлення підлоги дозволить відвідувачам побачити велич Колізею з нового ракурсу і повернутися до первісного образу арени.

Проект реконструкції передбачає створення повністю знімну конструкцію підлоги з суперміцної водовідштовхувальної модифікованої деревини - акойї. Площа підлоги, побудованої з сотень дерев'яних рейок, які зможуть обертатися, становитиме 3000 кв. метрів.

Міністр культури також упевнений, що нова підлога дозволить Колізею стати майданчиком для масштабних культурних заходів. У найближчих планах - проведення культурного саміту G20 у липні цього року.

Цікава деталь проекту: дощова вода, яка будуть збиратися на підлозі, буде використовуватися для постачання у туалети найбільш відвідуваного пам'ятника Риму.

Для довідки

Колізей був найбільшим амфітеатром в Римській імперії. Гладіаторські бої та інші публічні видовища влаштовувалися на очах у щонайменше 50 тис. осіб.

Арена залишається однією з найвідоміших визначних пам'яток Італії. У 2019, за рік до початку пандемії, пам'ятник відвідали близько 7,6 мільйона осіб.

Нагадаємо, у 2016 році Колізей в Римі відмили від бруду і сажі.

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