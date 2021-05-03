Римский Колизей ждет хай-тек-реставрация за 18 млн евро

КИЕВ. 4 мая. УНН. Римский Колизей отремонтируют и вернут деревянный пол, на котором 2000 лет назад сражались гладиаторы. Ремонт обойдется в 18,5 млн евро и должен быть полностью завершен к 2023 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.