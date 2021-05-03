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Римский Колизей ждет хай-тек-реставрация за 18 млн евро

Римский Колизей ждет хай-тек-реставрация за 18 млн евро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Римский Колизей отремонтируют и вернут деревянный пол, на котором 2000 лет назад сражались гладиаторы. Ремонт обойдется в 18,5 млн евро и должен быть полностью завершен к 2023 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

Проектом будет заниматься инженерная компания Milan Ingegneria, которая выиграла конкурс, объявленный итальянским правительством.

Пол в Колизее был снят археологами в 19-м веке, когда они обнаружили под ним подземную сеть туннелей, где содержались гладиаторы и животные до того, как выйти на арену.

Министр культуры Италии Дарио Франческини сказал, что восстановление пола позволит посетителям увидеть величие Колизея с нового ракурса и вернуться к первоначальному образу арены.

Проект реконструкции предполагает создание полностью съемной конструкции пола из суперпрочного водоотталкивающего модифицированного дерева - акойи. Площадь пола, построенного из сотен деревянных реек, которые смогут вращаться, составит 3000 кв. метров.

Министр культуры также уверен, что вновь обретенный пол позволит Колизею стать площадкой для масштабных культурных мероприятий. В ближайших планах - проведение культурного саммита G20 в июле этого года.

Интересная деталь проекта: дождевая вода, которая будут собираться на полу, будет использоваться для снабжения туалетов самого посещаемого памятника Рима.

Для справки

Колизей был самым большим амфитеатром в Римской империи. Гладиаторские бои и другие публичные зрелища устраивались на глазах у как минимум 50 000 человек.

Арена остается одной из самых известных достопримечательностей Италии. В 2019 году, за год до начала пандемии, памятник посетили около 7,6 миллиона человек.

Напомним, в 2016 году Колизей в Риме отмыли от грязи и сажи.

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