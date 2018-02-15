Рік жовтого собаки в Китаї: Джекі Чан заспівав на Spring Festival 2018
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Китаї розпочалось офіційне святкування Місячного Нового року, відомого також як Фестиваль Весни (Spring Festival 2018). Про це повідомляє УНН з посиланням на CCTV.
Телеканал "Центральне телебачення Китаю" - CCTV транслює видовищне телешоу, починаючи з 1983. І воно завжди має найбільшу кількість переглядів.
#SpringFestivalGala 2018: Biggest annual television event celebrates #YearOfTheDog #SpringFestival2018 https://t.co/crz22uW8yr pic.twitter.com/kl2eBcAoTq
— CGTN (@CGTNOfficial) 15 лютого 2018 р.
Під час концерту заспівав сам Джекі Чан.
А яскраві феєрверки засвітили небо над містом Нінгбо на честь настання Нового - 4716-го року.
Для китайців і всіх народів, які живуть за Місячним календарем, це буде 4716 рік. Триватиме рік Жовтого Собаки до 4 лютого 2019 року, а починається він з настанням другого молодика після зимового сонцестояння - 16 лютого 2018 року о 17:13 за київським часом або о 23:13 за пекінським.