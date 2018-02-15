Год желтой собаки в Китае: Джеки Чан спел на Spring Festival 2018
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Китае началось официальное празднование Лунного Нового года, известного также как Фестиваль Весны (Spring Festival 2018). Об этом сообщает УНН со ссылкой на CCTV.
Телеканал "Центральное телевидение Китая" - CCTV транслирует зрелищное телешоу, начиная с 1983 И оно всегда имеет наибольшее количество просмотров.
#SpringFestivalGala 2018: Biggest annual television event celebrates #YearOfTheDog # SpringFestival2018 https://t.co/crz22uW8yr pic.twitter.com/kl2eBcAoTq
- CGTN (@CGTNOfficial) 15 февраля 2018
Во время концерта спел сам Джеки Чан.
А яркие фейерверки засветили небо над городом Нингбо в честь наступления Нового - 4716-го года.
Для китайцев и всех народов, живущих по Лунному календарю, это будет 4716. Продлится год Желтого Собаки до 4 февраля 2019 года, а начинается он с наступлением второго новолуния после зимнего солнцестояния - 16 февраля 2018 в 17:13 по киевскому времени или в 23:13 по пекинскому.