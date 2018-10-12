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Рік після вибухів: територія біля складів у Калинівці розмінована на 86%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Роботи з розмінування території навколо військових складів у Калинівці завершені на 86%, у Балаклії розчищено лише 62% території військової частини. Про це повідомив начальник управління екобезпеки протимінної діяльності Міноборони Максим Комісаров під час прес-конференції, передав кореспондент УНН.

"Що стосується виконання робіт з розмінування території військової частини міста Калинівка. Технічна територія, яка була забруднена, становила 574 га, з них на сьогодні очищено 494 га, це 86%", - зазначив він.

За його словами, роботи з розмінування продовжуються – їх планують завершити найближчим часом. Там працює 19 груп розмінування.

Крім того, забруднена технічна територія в/ч в м. Балаклія Харківської області склала 367 га, з них розчищені 229 га, або 62%. Як зазначив представник Міноборони, там розмінування потребує більше часу.

При цьому він додав, що території навколо військових частин Калинівки і Балаклії очищені повністю, тож загрози для місцевих жителів немає. Як зазначив Комісаров, мова йде про територію, власне, військових частин, доступ до якої мають тільки військові.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко назвав чинником, який впливає на темпи розслідування вибухів на військових складах під Калинівкою Вінницької області, саме незавершення розмінування території.

26 вересня 2017 року у Калинівці розпочались вибухи на одному з найбільших складів боєприпасів ЗСУ. З Калинівки та навколишніх сіл евакуювали близько 30 тисяч осіб.

23 березня 2017 року на складі боєприпасів у місті Балаклія, що на Харківщині, сталася пожежа. Боєприпаси від вогню детонували кілька днів. Пошкоджені будинки, постраждалі та сума збитків, що перевищила 200 млн грн.

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